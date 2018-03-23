В Сети появился новый сумасшедший полет «человека-ракеты»

Ричард Браунинг совершил новый сумасшедший полет. На этот раз основатель британского стартапа аэронавтики не ставил цель побить рекорд по скорости, а просто испытал реактивный костюм.

Виктория Озерова

В прошедшем году Ричард Браунинг, прокатившись в реактивном костюме, установил рекорд по скорости – 51 километр в час. С окончанием зимы популярный разработчик и основатель стартапа аэронавтики вновь надел свой костюм. На этот раз Браунинг совершил полет по самому быстрому в мире зиплайну, но рекордов не устанавливал. Разработчик уточнил, что его команда в течение нескольких месяцев работала над костюмом, чтобы его усовершенствовать, а он на зиплайне просто провел очередное тестирование.После полета Ричард Браунинг отметил, что реактивный костюм стал более технологичным, а в комплекте появился облегченный экзоскелет и очки с дисплеем. Пилот рассказал, что облачение стало более легким и комфортным и помогает удерживать равновесие.