Codemasters бесплатно распространяет игру F1 2015

Разработчик и издатель компьютерных игр Codemasters распространяет гоночный симулятор F1 2015 совершенно бесплатно. Акционное предложение, гарантирующее 100% скидку на данный автосимулятор, продлится в течение двух дней.

Александр Вест

Все поклонники автогонок, выпускаемых разработчиком Codemasters, были шокированы, узнав о столь щедром предложении издателя, в котором скидка на его продукт составила все 100%. Все желающие получить игру F1 2015 на абсолютно бесплатной основе могут перейти в магазин цифровой дистрибуции Humble Store и загрузить желаемый гоночный симулятор. Все «покупатели» данной игры, которые успеют получить симулятор гонок серии F1 в указанный срок, обзаведутся ключами активации для сервиса Steam, из которого можно будет установить игру на персональный компьютер.Стоит напомнить, свет увидела данная игра ещё 3 года назад, а сами разработчики замечают, что за этот период им удалось усовершенствовать данный автосимулятор, расширив его функционал и в разы увеличив чувствительность авто, которые теперь реагируют на каждую неровность на трассе.