Замена самолёта Ан-2 способна садиться на лёд и воду

Пассажирский авиалайнер ТВС-2-ДТС, который специалисты разработали на замену известного лёгкого многоцелевого самолёта Ан-2, будет в состоянии садиться как на лёд, так и на воду. Для удачной посадки в самолёте предусмотрены лыжи и специальные «поплавки».

Александр Вест

Андрей Богинский, являющийся генеральным директором холдинга под названием «Вертолёты», объяснил, что новая модель пассажирского самолёта ТВС-2-ДТС была подготовлена к осуществлению безопасной неподготовленной процедуры посадки на поверхность, покрытую снегом или льдом. Для приёма на борт пассажиров пилоты могут посадить авиалайнер как на воду, так и на площадку с твёрдым грунтом. Авиакомпания «Якутия» одной из первых проявила заинтересованность в самолёте ТВС-2-ДТС, которые будут использоваться в перевозке пассажиров.Всего производители намерены выпускать по 24 единицы ТВС-2-ДТС в год. По словам разработчиков данной модели пассажирского авиалайнера, он способен перевозить до двух тонн полезной нагрузки на расстояние около 2,5 тысяч километров.