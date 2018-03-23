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| | Замена самолёта Ан-2 способна садиться на лёд и воду

Замена самолёта Ан-2 способна садиться на лёд и воду

Сегодня, 11:55
Пассажирский авиалайнер ТВС-2-ДТС, который специалисты разработали на замену известного лёгкого многоцелевого самолёта Ан-2, будет в состоянии садиться как на лёд, так и на воду. Для удачной посадки в самолёте предусмотрены лыжи и специальные «поплавки».

Замена самолёта Ан-2 способна садиться на лёд и воду

 

Андрей Богинский, являющийся генеральным директором холдинга под названием «Вертолёты», объяснил, что новая модель пассажирского самолёта ТВС-2-ДТС была подготовлена к осуществлению безопасной неподготовленной процедуры посадки на поверхность, покрытую снегом или льдом. Для приёма на борт пассажиров пилоты могут посадить авиалайнер как на воду, так и на площадку с твёрдым грунтом. Авиакомпания «Якутия» одной из первых проявила заинтересованность в самолёте ТВС-2-ДТС, которые будут использоваться в перевозке пассажиров.

Всего производители намерены выпускать по 24 единицы ТВС-2-ДТС в год. По словам разработчиков данной модели пассажирского авиалайнера, он способен перевозить до двух тонн полезной нагрузки на расстояние около 2,5 тысяч километров.
Александр Вест
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