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| | Владельцы Samsung Galaxy S9+ нашли новую неполадку в смартфоне

Владельцы Samsung Galaxy S9+ нашли новую неполадку в смартфоне

Сегодня, 18:14
Владельцы смартфона Samsung Galaxy S9+ нашли в гаджете новую неисправность. Оказалось, что сбоит сенсорный экран устройства. Клиенты уже неоднократно жаловались на «мертвые зоны», появляющиеся в разных частях дисплея.

Владельцы Samsung Galaxy S9+ нашли новую неполадку в смартфоне

 

Эти так называемые «мертвые зоны» не отзываются на прикосновения пользователей гаджета. Поначалу владельцы грешили на баг в самом дисплее, однако позднее эксперты пришли к выводу, что проблема кроется в самом смартфоне. На эту мысль их навело то обстоятельство, что проблема сохраняется даже после возврата к производственным настройкам.

Владельцы рассказывают, что проблема потери чувствительности тачскрина может возникнуть в любой зоне дисплея. Одни фиксируют «мертвую зону» в нижней части, другие в верхней, а третьи жалуются на отсутствие реакции системы при касании в центральной части экрана.

Чаще всего система начинает сбоить, когда смартфон находится в горизонтальном положении. Наиболее проблемными функциями в таком случае становится набор текста или управление жестами.

Представители Samsung пока не дали комментариев относительно данной неполадки. В то же время юзеры, которые приобретали устройство по программе trade-in, жалуются, что не могут вернуть дефективный гаджет.
Дарья Светозарова
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