Huawei презентовала смартфон P20 Lite

Huawei P20 Lite доступен в разных цветовых гаммах. Телефон содержит чипсет Kirin 659, ОЗУ объемом 4 ГБ и постоянную память емкостью 64-128 ГБ в зависимости от комплектации. Размер экрана IPS составляет 5,84 дюйма. Расширить память устройства можно с помощью microSD. Смартфон оснащен основной сдвоенной камерой на 16 и 2 МП. В функционале существует много интересных режимов, фотовспышка. В совокупности предлагаемые возможности позволяют делать снимки отличного качества.
Huawei P20 Lite имеет сканер отпечатков пальцев, аккумулятор емкостью 3 тысячи Ам/ч. Гаджет можно приобрести по цене 369 евро. В течение этой или следующей недель должны стартовать продажи данного телефона.