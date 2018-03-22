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| | Huawei презентовала смартфон P20 Lite

Huawei презентовала смартфон P20 Lite

Сегодня, 18:09
Корпорация Huawei презентовала смартфон P20 Lite. Такое наименование мобильное устройство получит в Европе. В Китае новинка известна как Nova 3e. Аппарат функционирует на базе ОС Android Oreo с интерфейсом EMUI 8.

Huawei презентовала смартфон P20 Lite

 

Huawei P20 Lite доступен в разных цветовых гаммах. Телефон содержит чипсет Kirin 659, ОЗУ объемом 4 ГБ и постоянную память емкостью 64-128 ГБ в зависимости от комплектации. Размер экрана IPS составляет 5,84 дюйма. Расширить память устройства можно с помощью microSD. Смартфон оснащен основной сдвоенной камерой на 16 и 2 МП. В функционале существует много интересных режимов, фотовспышка. В совокупности предлагаемые возможности позволяют делать снимки отличного качества.

Huawei P20 Lite имеет сканер отпечатков пальцев, аккумулятор емкостью 3 тысячи Ам/ч. Гаджет можно приобрести по цене 369 евро. В течение этой или следующей недель должны стартовать продажи данного телефона.
Домбровский Сергей
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