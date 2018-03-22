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Первый российский круизный лайнер выйдет в Каспий в 2019 году

Сегодня, 18:07
К навигации по Каспийскому морю в 2019 году будет полностью готов первый в России лайнер для круизов. Строится он на астраханском судозаводе «Лотос», который входит в ОСК. На данный момент специалисты уже проводят завершающую стадию строительства корпусной части лайнера.

Первый российский круизный лайнер выйдет в Каспий в 2019 году

 

Круизное судно вместит 300 пассажиров. Заложено оно было на астраханском заводе «Лотос» еще в августе 2016 года. Старт его строительства дал президент РФ Владимир Путин. Четырехпалубный лайнер будет соответствовать параметрам пятизвездочного отеля, ведь на борту будут тренажерные залы, спа-салоны, сауны и прочие нужды для роскошного отдыха.

Строительство ведут по заказу «Московского речного пароходства», стоимость проекта, по предварительным данным, составит 2,5 млрд рублей. Суда подобного класса не строили в России более 60 лет.

Строительство лайнера идет с отставанием от графика более чем на три месяца, однако уже сейчас разрабатывается программа, с помощью которой это отставание удастся нагнать. Судостроительный завод предпринимает все необходимые меры для того, чтобы выполнить контрактный срок.

На данный момент техническая готовность корпуса круизного лайнера составляет 93 процента. На астраханском предприятии ведут работы по изготовлению и монтажу систем трубопроводов, фундаментов под оборудование, изготовлению электрослесарного насыщения, производят установку дельных вещей судна.
Николай Офицеров
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