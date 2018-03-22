Представлен безрамочный смартфон Vivo V9

В Китае прошла презентация нового смартфона Vivo V9. Широкая публика увидела качественное устройство бюджетного ценового ряда и хорошими характеристиками, который почти склонирован с iPhone X от компании Apple.

Сергей Денисов

Это гаджет, выполненный в модном сегодня безрамочном дизайне с вырезом экрана. Задняя крышка устройства тоже повторяет популярный американский продукт. Тем не менее, для этой цены устройство очень привлекательно для покупателей. Есть двойная камера, причем основная снабжена диафрагмой и разрешением в 24 мегапикселя, есть дактилоскопический датчик и функция сканирования лица.Начинка в восемь ядер и основная память в 64 гигабайта с 4 оперативной делают устройство очень живым. У смартфона хорошая аккумуляторная батарея с функцией быстрой подзарядки. По характеристикам новое бюджетное устройство приближается к пионерной линейке гаджетов.