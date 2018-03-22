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Представлен безрамочный смартфон Vivo V9

Сегодня, 18:05
В Китае прошла презентация нового смартфона Vivo V9. Широкая публика увидела качественное устройство бюджетного ценового ряда и хорошими характеристиками, который почти склонирован с iPhone X от компании Apple.

Представлен безрамочный смартфон Vivo V9

 

Это гаджет, выполненный в модном сегодня безрамочном дизайне с вырезом экрана. Задняя крышка устройства тоже повторяет популярный американский продукт. Тем не менее, для этой цены устройство очень привлекательно для покупателей. Есть двойная камера, причем основная снабжена диафрагмой и разрешением в 24 мегапикселя, есть дактилоскопический датчик и функция сканирования лица.

Начинка в восемь ядер и основная память в 64 гигабайта с 4 оперативной делают устройство очень живым. У смартфона хорошая аккумуляторная батарея с функцией быстрой подзарядки. По характеристикам новое бюджетное устройство приближается к пионерной линейке гаджетов.
Сергей Денисов
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