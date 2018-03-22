«Связной» предложил Samsung Galaxy S9 каждому желающему бесплатно

Крупнейший российский ритейлер «Связной» открыл начало акции с Samsung, по условиям которой есть шанс получить Galaxy S9 или Galaxy S9+ бесплатно или со скидкой в 6 тыс рублей. Для этого в салон нужно принести старый телефон от Samsung или iPhone.

Крупнейший российский ритейлер «Связной» рассказал о начале совместной с Samsung акции, по условиям которой есть возможность получения бесплатного гаджета Galaxy S9 или Galaxy S9+. Для этого в салон связного нужно принести старое устройство от Samsung или iPhone.Акция действует по всей территории России, где в салонах «Связного» при предоставлении мобильного устройства специалисты оценивают возможность обмена старого смартфона на новый. Желающим поучаствовать в акции рекомендуют иметь при себе паспорт для удостоверения личности.Если стоимость устаревшей модели телефона будут достаточной, то, с учетом скидки на 6 тыс рублей, его владелец может на месте получить Galaxy S9 или Galaxy S9+ бесплатно. В других случаях предоставляется возможность доплаты за смартфон наличными или при помощи банковской карточки. Сотрудники «Связного» сообщают, что обмену подлежат только смартфоны в хорошем состоянии.