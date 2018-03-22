Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

От Редактора

Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

Пользователи не побоялись поспорить с мнением скандального актера.

Сюжеты :

Модель Анюта Рай в пенной ванне делилась с фанатами «бредом» о деньгах Эксперты назвали 7 способов для привлечения внимания к рекламе в Instagram Учёные: Хип-хоп учит детей различать опасные болезни Диана Гурцкая откровенно рассказала о раке «Связной» предложил Samsung Galaxy S9 каждому желающему бесплатно Минздрав сообщил о стоянии детей, отравившихся в Волоколамске После 12 лет брака Николь Кидман разводится с мужем МЧС установит в Волоколамске табло с результатами замеров проб воздуха На матч сборных Бразилии и России продали 65 тыс билетов Школы Волоколамского района остались без уроков физкультуры В Китае разработали смартфон на блокчейне В центре Харькова нашли бесхозного "Путина"
| | «Связной» предложил Samsung Galaxy S9 каждому желающему бесплатно

«Связной» предложил Samsung Galaxy S9 каждому желающему бесплатно

Сегодня, 16:47
Крупнейший российский ритейлер «Связной» открыл начало акции с Samsung, по условиям которой есть шанс получить Galaxy S9 или Galaxy S9+ бесплатно или со скидкой в 6 тыс рублей. Для этого в салон нужно принести старый телефон от Samsung или iPhone.

«Связной» предложил Samsung Galaxy S9 каждому желающему бесплатно

 

Крупнейший российский ритейлер «Связной» рассказал о начале совместной с Samsung акции, по условиям которой есть возможность получения бесплатного гаджета Galaxy S9 или Galaxy S9+. Для этого в салон связного нужно принести старое устройство от Samsung или iPhone.

Акция действует по всей территории России, где в салонах «Связного» при предоставлении мобильного устройства специалисты оценивают возможность обмена старого смартфона на новый. Желающим поучаствовать в акции рекомендуют иметь при себе паспорт для удостоверения личности.

Если стоимость устаревшей модели телефона будут достаточной, то, с учетом скидки на 6 тыс рублей, его владелец может на месте получить Galaxy S9 или Galaxy S9+ бесплатно. В других случаях предоставляется возможность доплаты за смартфон наличными или при помощи банковской карточки. Сотрудники «Связного» сообщают, что обмену подлежат только смартфоны в хорошем состоянии.
Новости по теме
Краш-тест: Samsung Galaxy S8 оказался прочнее iPhone 7
Краш-тест: Samsung Galaxy S8 оказался прочнее iPhone 7

Смартфон Samsung Galaxy S8 оказался намного прочнее iPhone 7. Видео краш-теста аппаратов блогер TechRax опубликовал в YouTube.

В России стоимость Samsung Galaxy S7 уменьшилась на 35%
В России стоимость Samsung Galaxy S7 уменьшилась на 35%

В России стоимость Samsung Galaxy S7 уменьшилась на 35%. Об этом сообщает портал Hi-tech Mail.ru.

Samsung делает скидку на Galaxy Note 5 или S6 Edge+ за старый iPhone
Samsung делает скидку на Galaxy Note 5 или S6 Edge+ за старый iPhone

Южнокорейский электронный гигант Samsung объявил о запуске программы trade-in. В нее входит обмен старого смартфона iPhone от «яблочной» корпорации на новые,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости