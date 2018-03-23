Samsung анонсировал новый процессор Exynos 7 Series 9610

Представители компании Samsung выступили с анонсом новейшего процессора Exynos 7 Series 9610, который был построен на основе 10-нанометрового процесса FinFET. Он в значительной мере увеличивает мультимедийные возможности благодаря функции замедленной видеозаписи со скоростью 480 кадров в секунду.

Николай Офицеров

Видение и обработка изображений теперь связаны непосредственно с нейронным сетевым «движком» для того, чтобы более разумно расширить круг распознавания лиц, а также для проведения однократной фокусировки и увеличения яркости изображения с низким освещением.Расширенная функция распознавания лиц позволяет камере принимать участие в распознавании лиц, которые либо не повернуты вперед, либо скрыты под волосами или же с помощью головных уборов. Интеллектуальное измерение глубины, сфокусированные портреты можно снимать лишь с помощью одной камеры.Помимо этого, Exynos 9610 также позволяет поддерживать скорость в упомянутые 480 кадров в секунду в режиме полного HD. Даже при использовании обычного двухканального датчика изображения, Exynos 9610 способен кодировать медленное видео благодаря процессору сигналов изображения (ISP) с улучшенной производительностью в 1,6 раза.