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| | В Китае разработали смартфон на блокчейне

В Китае разработали смартфон на блокчейне

Сегодня, 15:29
Китайская компания Huawei разрабатывает смартфон с поддержкой технологии блокчейн. Сотрудники данной корпорации сотрудничают с израильской организацией Sitin Labs, создавшей ОС SIRIN. Эта программа поддерживает блокчейн-приложения.

В Китае разработали смартфон на блокчейне

 

Представители обеих компаний подтвердили наличие переговоров, но какие вопросы сотрудники обсуждали во время встречи, они не рассказывают. По мнению экспертов, столь крупный производитель гаджетов, как Huawei, не станет размениваться по мелочам и тратить время впустую. Если китайская корпорация заинтересовалась внедрением блокчейн-приложений, значит данная технология получит широкое распространение в скором времени.

На данный момент набирают популярность различные криптовалюты. Технология блокчейн позволяет получать виртуальные монеты. Huawei шагает в ногу со временем и намерена первой внедрить приложения подобного рода. Специалисты уверены, скоро блокчейн станет на порядок ближе к рядовым пользователям, чем прежде.
Домбровский Сергей
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