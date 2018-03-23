Jaguar и BlackBerry договорились о сотрудничестве

Официальные представители телекоммуникационной канадской компании BlackBerry объявили о заключении договора сотрудничества с известным производителем автомобилей Jaguar. В электрокарах компании будет использоваться ПО BlackBerry.

Александр Вест

Согласно заключённому договору, новые электромобили, выпускаемые под маркой Jaguar, будут производиться с использованием фирменного программного обеспечения, разработанного специалистами BlackBerry. Также согласно достигнутой договорённости, компания Jaguar вправе задействовать канадских специалистов из BlackBerry в создании фирменной информативно-развлекательной системы, которой будут оснащены будущие модели автомобильного бренда.Стоит напомнить, BlackBerry уже имеет активные соглашения о сотрудничестве с такими именитыми компаниями как: Nvidia, Baidu, Qualcomm, а также Ford. Также заметим, что Jaguar рассказала ранее о своих намерениях создать электрические версии всех вышедших ранее автомобилей уже к 2020 году.