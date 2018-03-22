Флагман LG G7 показался на изображениях в Сети в неожиданном светло-зеленом цвете

На просторах Сети появился ряд инсайдерских фотографий, на которых запечатлен в крайне нестандартном светло-зеленом цвете смартфон LG G7, который должен стать флагманом корейцев на ближайшие полгода.

Экспертов тут же привлекла так называемая «монобровь», перешедшая LG будто в наследство от американцев из Apple и их iPhone X. Именно этот аспект называли главным дизайнерским упущением американцев. Тем не менее, LG (причем, далеко не первыми) решили повторять вслед за Apple.Устройство G7 показывали за закрытыми дверями в ходе прошедшей в феврале международной выставки Mobile World Congress. После окончания мероприятия, Сеть заполнили различные тизер-видео. Теперь же на суд публике выставлено полноценное изображение девайса.Новые фотографии показывают, что устройство обзаведется изогнутой сзади панелью. Помимо этого, на задней стороне LG G7 расположен дактилоскопический датчик. Под сенсором находится логотип B &O. Он говорит о том, что смартфон может продаваться со специально настроенными наушниками Bang Olufsen.

Николай Офицеров

Матрица основной камеры составляет 16 мегапикселей. Если же говорить о батарее, то южнокорейский аппарат получил аккумулятор, емкость которого составляет 3000 мАч.