Хакеры из Японии похитили 6,3 млн долларов криптовалюты в 2017 году

В Японии за прошедший год было зафиксировано почти 150 преступлений, связанных с криптовалютой. Во время них было похищено более 6 млн долларов.

В Японии мошенники использовали компьютерный взлом данных пользователей для похищения криптовалюты – в 2017 году так было украдено 6,3 млн долларов. Всего за прошедший год Главным управлением Японии было зафиксировано 149 случаев компьютерного взлома, большую часть из которых составило несанкционированное проникновеннее в электронные кошельки пользователей. Для этого хакеры предварительно воровали пароли жертв.На сегодняшний день крупнейшей в истории кражей цифровой валюты считается похищение злоумышленниками 526 млн валюты токен от NEM, что эквивалентно 400 млн долларов. Преступление произошло на крупнейшей бирже оборота криптовалют Coincheck. Эксперты считают, что кража была осуществлена не путем взлома, а путем заражения ПК пользователей биржи особым вирусом. Преступление имело место в январе 2018 года, а уже 12 марта Coincheck выплатила 280 тыс пострадавших денежную компенсацию.