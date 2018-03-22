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| | Эксперты оценили смартфон Sony Xperia XZ2 в 60 тысяч рублей

Эксперты оценили смартфон Sony Xperia XZ2 в 60 тысяч рублей

Сегодня, 14:06
Новейшие смартфоны компании Sony моделей Xperia XZ2, а также Xperia XZ2 Compact будут распространяться по рекомендованной рыночной стоимости в 59,9 тысяч и 49,9 тысяч рублей соответственно.

Эксперты оценили смартфон Sony Xperia XZ2 в 60 тысяч рублей

 

Около месяца назад на выставке Mobile World Congress 2018 были представлены новые смартфоны компании Sony, пополнившие линейку Xperia. Оба смартфона имеют модное соотношение сторон дисплея 18:9 с матрицей IPS, а сердцем новинок от Sony стал процессор компании Qualcomm модели Snapdragon 845. «Старшая» модель Xperia XZ2 получила 4 гигабайта оперативной памяти, а встроенная память имеет ёмкость в 64 гигабайта.

Стоит отметить, что XZ2 и XZ2 Compact имеют возможность быстрой зарядки аккумулятора ёмкостью в 3180 мАч, а также поддерживают стандарт беспроводной зарядки QI. На задней панели смартфона установлена основная камера с разрешением в 19 мегапикселей и дактилоскопический сенсор для авторизации с помощью отпечатка пальца.
Александр Вест
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