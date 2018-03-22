Эксперты оценили смартфон Sony Xperia XZ2 в 60 тысяч рублей

Новейшие смартфоны компании Sony моделей Xperia XZ2, а также Xperia XZ2 Compact будут распространяться по рекомендованной рыночной стоимости в 59,9 тысяч и 49,9 тысяч рублей соответственно.

Александр Вест

Около месяца назад на выставке Mobile World Congress 2018 были представлены новые смартфоны компании Sony, пополнившие линейку Xperia. Оба смартфона имеют модное соотношение сторон дисплея 18:9 с матрицей IPS, а сердцем новинок от Sony стал процессор компании Qualcomm модели Snapdragon 845. «Старшая» модель Xperia XZ2 получила 4 гигабайта оперативной памяти, а встроенная память имеет ёмкость в 64 гигабайта.Стоит отметить, что XZ2 и XZ2 Compact имеют возможность быстрой зарядки аккумулятора ёмкостью в 3180 мАч, а также поддерживают стандарт беспроводной зарядки QI. На задней панели смартфона установлена основная камера с разрешением в 19 мегапикселей и дактилоскопический сенсор для авторизации с помощью отпечатка пальца.