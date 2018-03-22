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| | Гендиректор Twitter предрекает биткоину статус единой мировой валюты

Гендиректор Twitter предрекает биткоину статус единой мировой валюты

Сегодня, 14:04
Генеральный директор одного из самых популярных социальных сервисов Twitter Джек Дорси уверен, что скоро в мире появится единая валюта. Он считает, что настанет день, когда человечеству придется выбирать между множеством ныне существующих криптовалют одну-единственную. По его мнению, ею станет биткоин.

Гендиректор Twitter предрекает биткоину статус единой мировой валюты

 

В интервью британскому изданию The Times он рассказал, что мир, в конечном итоге, окажется перед выбором основной криптовалюты. Лично он убежден, что этой валютой станет биткоин. Поначалу биткоин станет полновластной денежной единицей в интернете, а там и до физических расчетов недалеко. Дорси предполагает, что все остальные криптовалюты из Cети биткоин вытеснит уже в ближайшие пять-десять лет.

Однако такие радужные прогнозы не мешают основателю Twitter критиковать биткоин. Не нравятся Дорси и волатильность валюты и высокие комиссии за транзакции. На сегодняшний день биткоин не может считаться полноценным платежным инструментом, но это временные трудности, которые, по словам гендиректора соцсети, скоро будут преодолены.
Дарья Светозарова
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