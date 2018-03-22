ТОП-5 изменений iMessage, которые должны появиться в iOS 12

Все пользователи гаджетов Apple с нетерпением ожидают, когда система обновится до iOS 12. Американские аналитики сообщили, какие полезные изменения произойдут с iMessage.

Светлана Славянская

Первым делом разработчики Apple устранят все ошибки в iMessage, с которыми сейчас сталкиваются пользователи. К примеру, неправильная последовательность сообщений. Второе изменение – в iMessage наконец-то появится удобная система поиска. Третье изменение, которое последует в iOS 12 это то, что теперь можно будет редактировать собственные сообщения и вставлять цитаты.Четвертое – это новая функция, которая будет собирать и хранить в одном месте все ссылки от сообщений. И пятое изменение будет касаться сообщений, который при сбое сейчас не отправляются самостоятельно. Теперь если сообщение не было отправлено из-за отсутствия связи, оно будет автоматически отправлено после восстановления Интернета.