Новая уязвимость: Siri разрешает читать сообщения на iPhone без ввода пароля

Пользователи iPhone рассказали о новом недостатке голосового помощника Siri. Владельцы устройств пожаловались, что программа позволяет читать личные сообщения даже с заблокированного смартфона.

Виктория Озерова

Стоит только попросить, и Siri прочтет все входящие сообщения с чатов таких приложений, как WhatsApp, Telegram, Skype. Проблема в том, что голосовой помощник сделает это даже в том случае, если телефон заблокирован. Такую уязвимость обнаружили владельцы iPhone. Пользователи отмечают, что если попросить помощник прочитать SMS или письма, то она попросит для начала снять блокировку со смартфона.Стоит отметить, что это не первая обнаруженная в Siri уязвимость. Ранее эксперты определили, что с ее помощью злоумышленники могут «заразить» гажеты вирусом и отключить интернет, обойдя блокировку.