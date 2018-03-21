Huawei P20 получит 512 Гб встроенной памяти

В Сети появилась новая информация о гаджетах Huawei, официальная презентация которых должна пройти 27 марта. Ожидается, что одна из модификаций Huawei P20 получит рекордный объем памяти в 512 Гб.

Виктория Озерова

На сегодняшний день стандартный объем встроенной памяти флагманских устройств от 64 до 256 Гб. Неназванный источник проинформировал, что вскоре на рынок может выйти первый гаджет с 512 Гб памяти, и станет им смартфон от Huawei. Кодовое название модели NEO-AL00. Специалисты предполагают, что речь идет об одной из версий Huawei P20, презентация которых пройдет уже в конце текущего месяца. Следует отметить, что пока об устройствах ничего неизвестно. В Сети появилась информация только о том, что устройства получат тройную камеру.Уточняется, что под кодом NEO-AL00 может скрываться лимитированная версия Huawei P20/P20 Pro Porsche Design, о существовании которой давно ходят слухи.