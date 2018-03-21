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| | Huawei P20 получит 512 Гб встроенной памяти

Huawei P20 получит 512 Гб встроенной памяти

Сегодня, 20:34
В Сети появилась новая информация о гаджетах Huawei, официальная презентация которых должна пройти 27 марта. Ожидается, что одна из модификаций Huawei P20 получит рекордный объем памяти в 512 Гб.

Huawei P20 получит 512 Гб встроенной памяти

 

На сегодняшний день стандартный объем встроенной памяти флагманских устройств от 64 до 256 Гб. Неназванный источник проинформировал, что вскоре на рынок может выйти первый гаджет с 512 Гб памяти, и станет им смартфон от Huawei. Кодовое название модели NEO-AL00. Специалисты предполагают, что речь идет об одной из версий Huawei P20, презентация которых пройдет уже в конце текущего месяца. Следует отметить, что пока об устройствах ничего неизвестно. В Сети появилась информация только о том, что устройства получат тройную камеру.

Уточняется, что под кодом NEO-AL00 может скрываться лимитированная версия Huawei P20/P20 Pro Porsche Design, о существовании которой давно ходят слухи.
Виктория Озерова
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