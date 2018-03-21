Forbes: iPhone SE 2 представят в этом месяце

27 марта состоится презентация нового телефона компании Apple, однако название модели они не оглашают, лишь сказали, что это будет новая модель для учителей и студентов.

Пелагея Лебединская

Эксперты новотехнологий предполагают, что компания Apple представит всему миру скорее всего свой новый смартфон iPhone X SE, который практически с безрамочным дисплеем и с устроенной функцией сканирования лица Face ID. Усовершенствование и новотехнологии этого телефона поразят всех пользователей компании Apple, и произведут фурор на мировом рынке.Отметим, что компания Apple последний раз презентовала свой новый телефон в 2016 году. Тогда на мировой рынок вышел предшественник смартфона – iPhone SE, который придал огромный импульс среди продаж.