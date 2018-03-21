Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Xiaomi представила "умный" холодильник с голосовым управлением Бузова в компании мускулистых парней "поставила Тарасова на колени" Ученые нашли одну из основных причин заболевания почек СМИ: Покойный Стивен Хокинг сделал обращение к британцам В Запорожье нашли 1,5 тонны человеческих останков на мусорнике Роспотребнадзор не выявил превышения содержания вредных веществ в воздухе Волоколамска «Всё только от стихов»: Ольга Серябкина поведала о важности поэзии Тучных людей лишили бизнес-класса Раскрыты жуткие подробности производства колбасы Британец умер в кинотеатре, застряв под VIP-креслом В Британии учебник по математике обвинили в сексизме IKEA выпустило приложение дополненной реальности IKEA Place
| | Xiaomi представила "умный" холодильник с голосовым управлением

Xiaomi представила "умный" холодильник с голосовым управлением

Сегодня, 19:56
Китайская компания Xiaomi представила «умный» холодильник. Устройство Yumni станет «убийцей» бытовой техники от LG и Samsung. Стоить холодильник будет около 50 000 рублей.

Xiaomi представила "умный" холодильник с голосовым управлением

 

Представитель «умной» бытовой техники был представлен на выставке компании в Китае. Xiaomi, производящая ноутбуки и смартфоны, решила занять нишу в производстве домашней электроники. Холодильник будет обладать рядом полезных для своего владельца функций. «Умная» бытовая техника напомнит о времени приема пищи, поможет в качественной заморозке продуктов. Также девайс имеет особую систему хранения алкоголи и сенсорный экран, который позволяет взаимодействовать с владельцем посредством уведомлений. Общий объем холодильника составляет 462 литра, а «умные» технологии подстроят температуру относительно веса.

Конструкция холодильника позволяет его модифицировать, повышая эффективность и минимизировать потребление энергии. «Умная» техника может выдвигать отсеки по требованию владельца. Сами разработчики отмечают, что Yumni намного дешевле своих аналогов.
Павел Селивёрстов
Новости по теме
Panasonic показал холодильник, который приезжает на вызов владельца
Panasonic показал холодильник, который приезжает на вызов владельца

Японский производитель электроники и бытовых устройств Panasonic на выставке IFA 2017 в Берлине продемонстрировал умный холодильник. Устройство способно

Microsoft и Liebherr создадут
Microsoft и Liebherr создадут "умный" холодильник

Корпорация Microsoft планирует создать холодильник с искусственным интеллектом, который поможет планировать питание и следить за наличием необходимых

В рамках выставки IFA-2016 LG представила холодильник с Windows 10
В рамках выставки IFA-2016 LG представила холодильник с Windows 10

Южнокорейский концерн LG провел официальную презентацию холодильника со встроенным компьютером на базе операционной системы Windows 10 с доступом в интернет.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости