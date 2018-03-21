Xiaomi представила "умный" холодильник с голосовым управлением

Китайская компания Xiaomi представила «умный» холодильник. Устройство Yumni станет «убийцей» бытовой техники от LG и Samsung. Стоить холодильник будет около 50 000 рублей.

Павел Селивёрстов

Представитель «умной» бытовой техники был представлен на выставке компании в Китае. Xiaomi, производящая ноутбуки и смартфоны, решила занять нишу в производстве домашней электроники. Холодильник будет обладать рядом полезных для своего владельца функций. «Умная» бытовая техника напомнит о времени приема пищи, поможет в качественной заморозке продуктов. Также девайс имеет особую систему хранения алкоголи и сенсорный экран, который позволяет взаимодействовать с владельцем посредством уведомлений. Общий объем холодильника составляет 462 литра, а «умные» технологии подстроят температуру относительно веса.Конструкция холодильника позволяет его модифицировать, повышая эффективность и минимизировать потребление энергии. «Умная» техника может выдвигать отсеки по требованию владельца. Сами разработчики отмечают, что Yumni намного дешевле своих аналогов.