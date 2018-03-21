Авторы Sea of Thieves: Игра будет развиваться еще долгое время

Несмотря на то, что игра Sea of Thieves вышла только на днях, ее разработчиков уже обвинили в «лени». Один из авторов приложения прокомментировал ситуацию и пообещал, что вскоре игра станет намного интересней и продолжит развиваться.

Виктория Озерова

Исполнительный продюсер Sea of Thieves Джо Нита рассказал, что изначально игра задумывалась как проект, который будет постоянно меняться и развиваться. Он пообещал, что уже в скором времени она станет интересней, так как в ней появится новый контент – косметические предметы, игровые механики и режимы. Нита отметил, что разработчики следят за комментариями игроков и стараются удовлетворить их пожелания.Следует отметить, что сразу после выхода Sea of Thieves в Сети появились негативные комментарии игроков. Они отметили, что игра мало чем отличается от бета-версии и в ней нечем заняться. Некоторые обвинили разработчиков в «лени».