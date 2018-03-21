Создатели Hitman дарят бесплатные обновления до 3 апреля

Авторы Hitman сделали подарок для геймеров. Ближайшие две недели любой пользователь платформ Steam, PS Store и Xbox Live могут активировать «Весенний набор» для игры.
Создатели Hitman дарят бесплатные обновления до 3 апреляСегодня, 18:58
Компания Microsoft известила владельцев игровой приставки Xbox 360 о том, что список совместимых игр расширился. Теперь в этом перечне появилась также игра
Разработчики игры про самого знаменитого профессионального киллера Codename 47 выпустили обновление для последней части. Теперь игрокам не обязательно
26 апреля ожидается выход второй части популярной игры Hitman. Об этом рассказали сами ее создатели в одной из социальных сетей.