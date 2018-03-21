Создатели Hitman дарят бесплатные обновления до 3 апреля

Авторы Hitman сделали подарок для геймеров. Ближайшие две недели любой пользователь платформ Steam, PS Store и Xbox Live могут активировать «Весенний набор» для игры. Авторы Hitman сделали подарок для геймеров. Ближайшие две недели любой пользователь платформ Steam, PS Store и Xbox Live могут активировать «Весенний набор» для игры.

В комплекс вошли эпизод «Сапиенца» с новыми задачами и роликами, соглашениями на обострение, двумя десятками уровнями мастерства, включая оружие, трофеями и неуловимыми целями. Активировавшие пакет Hitman до указанного срока пользователи не лишатся к нему доступа, а во время приобретения полноформатной игры могут перенести все свои сохранения.

Никита Готский

Вторую часть игры Hitman теперь можно заполучить бесплатно. Акция действует до 3 апреля включительно.