Создан тончайший турбийон в мире

Известная итальянская ювелирная компания Bvlgari во время выставки BaselWorld презентовала ультратонкие часы с турбийоном Octo Finissimo Tourbillon Automatic. Новинка имеет самый тонкий турбийон во всем мире.

Известно, что мужская модель имеет толщину корпуса 3,95 мм, а также автоматический калибр BVL 288 толщиной 1,95 мм с запасом хода в 52 часа. Имеет систему автоматического завода и периферийный ротор, изготовленный из золота и алюминия.Разработчики рассказали, что так как закреплен турбийон на шарикоподшипниковой конструкции без мостов, то это способствовало созданию калибра минимальной толщины. Калибр был помещен в титановый корпус.

Татьяна Преображенская

Кроме того, ювелирный дом Bvlgari также представил на выставке в Базеле новые модели женских часов. Среди них: Lvcea, имеющий растяжной браслет Tubogas и Diva Finissima Minute Repeater.