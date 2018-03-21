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| | Создан тончайший турбийон в мире

Создан тончайший турбийон в мире

Сегодня, 18:46
Известная итальянская ювелирная компания Bvlgari во время выставки BaselWorld презентовала ультратонкие часы с турбийоном Octo Finissimo Tourbillon Automatic. Новинка имеет самый тонкий турбийон во всем мире.

Создан тончайший турбийон в мире

 

Известно, что мужская модель имеет толщину корпуса 3,95 мм, а также автоматический калибр BVL 288 толщиной 1,95 мм с запасом хода в 52 часа. Имеет систему автоматического завода и периферийный ротор, изготовленный из золота и алюминия.
Разработчики рассказали, что так как закреплен турбийон на шарикоподшипниковой конструкции без мостов, то это способствовало созданию калибра минимальной толщины. Калибр был помещен в титановый корпус.

 

Кроме того, ювелирный дом Bvlgari также представил на выставке в Базеле новые модели женских часов. Среди них: Lvcea, имеющий растяжной браслет Tubogas и Diva Finissima Minute Repeater.
Татьяна Преображенская
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