Эксперты назвали десять самых популярных инди-игр для Nintendo Switch

Инди-игры стали основным направлением для Nintendo, и на сегодняшний день разработчикам удалось добиться хороших результатов в этой отрасли. Эксперты определили десятку лучших инди-игр для Nintendo.

Дарья Светозарова

Производителя консолей Nintendo давно критиковали за игнорирование сторонних независимых разработчиков. Теперь же японская компания намерена исправить положение, и презентовала новый Switch для инди-игр. Это приятно удивило работников индустрии.На конференции разработчиков игр выступил старший менеджер американского филиала Nintendo Дэймон Бейкер. Он подчеркнул, что переключатель сделал инди-игры более популярными. Благодаря ему рейтинги выросли на 70-75%. На сайте metacritic их тайтлы поднялись на более высокие позиции. Иногда возникает проблема дефицита мощности, при котором переключатель не может запустить некоторые «тяжелые» игры.Помимо этого Бейкер озвучил перечень самых популярных инди-игр. В список попали десять геймов: SteamWorld Dig 2, Stardew Valley, Kamiko, Celeste, Fast RMX, Golf Story, Enter the Gungeon, Overcooked: Special Edition, NBA Playgrounds, Shovel Knight: Treasure Trove.Некоторые из них, к примеру Shovel Knight: Treasure Trove, перед запуском на Nintendo получили популярность и на других платформах. А вот игры Fast RMX и Kamiko стали популярны только благодаря запуску Switch. Именно он чаще всего побуждает людей приобрести этот контент. Вместе с тем, привлечение новых игр не умаляет интереса к уже существующему на Nintendo контенту. Накануне состоялась презентация новых игр, которые компания выпустит уже в первом полугодии 2018 года. Правда неизвестно, будут ли эти игры синхронизированы для Switch, или останутся эксклюзивным продуктом консоли.