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| | Эксперты назвали десять самых популярных инди-игр для Nintendo Switch

Эксперты назвали десять самых популярных инди-игр для Nintendo Switch

Сегодня, 18:40
Инди-игры стали основным направлением для Nintendo, и на сегодняшний день разработчикам удалось добиться хороших результатов в этой отрасли. Эксперты определили десятку лучших инди-игр для Nintendo.

Эксперты назвали десять самых популярных инди-игр для Nintendo Switch

 

Производителя консолей Nintendo давно критиковали за игнорирование сторонних независимых разработчиков. Теперь же японская компания намерена исправить положение, и презентовала новый Switch для инди-игр. Это приятно удивило работников индустрии.

На конференции разработчиков игр выступил старший менеджер американского филиала Nintendo Дэймон Бейкер. Он подчеркнул, что переключатель сделал инди-игры более популярными. Благодаря ему рейтинги выросли на 70-75%. На сайте metacritic их тайтлы поднялись на более высокие позиции. Иногда возникает проблема дефицита мощности, при котором переключатель не может запустить некоторые «тяжелые» игры.

Помимо этого Бейкер озвучил перечень самых популярных инди-игр. В список попали десять геймов: SteamWorld Dig 2, Stardew Valley, Kamiko, Celeste, Fast RMX, Golf Story, Enter the Gungeon, Overcooked: Special Edition, NBA Playgrounds, Shovel Knight: Treasure Trove.

Некоторые из них, к примеру Shovel Knight: Treasure Trove, перед запуском на Nintendo получили популярность и на других платформах. А вот игры Fast RMX и Kamiko стали популярны только благодаря запуску Switch. Именно он чаще всего побуждает людей приобрести этот контент. Вместе с тем, привлечение новых игр не умаляет интереса к уже существующему на Nintendo контенту. Накануне состоялась презентация новых игр, которые компания выпустит уже в первом полугодии 2018 года. Правда неизвестно, будут ли эти игры синхронизированы для Switch, или останутся эксклюзивным продуктом консоли.
Дарья Светозарова
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