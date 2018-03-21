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| | В 2018 году Nintendo выпустит 14 новых игровых проектов

В 2018 году Nintendo выпустит 14 новых игровых проектов

Сегодня, 18:11
Студия Nintendo выпустит 14 новых игр на приставку Switch. Об этом ее представители заявили во время форума Nindies Spring Showcase 2018.

В 2018 году Nintendo выпустит 14 новых игровых проектов

 

Сотрудники Nintendo поведали об особенностях игр. В числе новинок появятся как абсолютно новые проекты, так и старые, но полюбившиеся многим из других консолей. Премьера каждой игры состоится до конца нынешнего года. В списке игр можно увидеть трилогию The Banner Saga, Lumines и Mark of the Ninja.

 
Летом 2018 года появится платформер The Messenger, главной особенностью которого является функция переключения между 8-битной и 16-битной графикой. До этого студия презентует Light Fall, где главный персонаж обладает Ядром тени: волшебным предметом, который подбрасывает его в воздух.

Никита Готский
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