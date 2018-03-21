В 2018 году Nintendo выпустит 14 новых игровых проектов

Сотрудники Nintendo поведали об особенностях игр. В числе новинок появятся как абсолютно новые проекты, так и старые, но полюбившиеся многим из других консолей. Премьера каждой игры состоится до конца нынешнего года. В списке игр можно увидеть трилогию The Banner Saga, Lumines и Mark of the Ninja.
В 2018 году Nintendo выпустит 14 новых игровых проектовСегодня, 18:11
Студия Nintendo собирается выпустить полноформатный мультфильм про Марио. Персонаж культовой игры вскоре появится в анимации.
Игра Diablo III все-таки появится на платформе Nintendo Switch. Об этом сообщают работники Evrogamer.
С 3 по 14 марта в мире раскуплено 1,5 миллиона приставок Nintendo Switch. Такие расчеты опубликовала исследовательская компания SuperData. Nintendo планирует