В 2018 году Nintendo выпустит 14 новых игровых проектов

Студия Nintendo выпустит 14 новых игр на приставку Switch. Об этом ее представители заявили во время форума Nindies Spring Showcase 2018.

Летом 2018 года появится платформер The Messenger, главной особенностью которого является функция переключения между 8-битной и 16-битной графикой. До этого студия презентует Light Fall, где главный персонаж обладает Ядром тени: волшебным предметом, который подбрасывает его в воздух.

Никита Готский

Сотрудники Nintendo поведали об особенностях игр. В числе новинок появятся как абсолютно новые проекты, так и старые, но полюбившиеся многим из других консолей. Премьера каждой игры состоится до конца нынешнего года. В списке игр можно увидеть трилогию The Banner Saga, Lumines и Mark of the Ninja.