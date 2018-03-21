PlayStation Store устроил грандиозную распродажу

Распродажа на PS Store действует до 12 апреля. На геймеров ожидают почти три сотни популярных предложений. Можно отметить Nier: Automata, обладающей скидкой в 50%. Во время проведения акции любой желающий может приобрести игру за 2199 рублей. Среди предложений имеются также знаменитые гонки Need For Speed: Payback стоимостью 1899 рублей. Поклонники футбольных симуляторов получили возможность купить FIFA 2018 за 1899 рублей. Доплатив 600 рублей можно взять Assasins Creed Origins.
PlayStation Store устроил грандиозную распродажуСегодня, 17:42
Компания Sony объявила о старте «Чёрной пятницы» в PlayStation Store. Под распродажу попали почти все из самых популярных игр осени.
Представители компании Sony подтвердили новость о том, что уже сейчас в PS Store начались весенние распродажи всех игр на игровую консоль PlayStation. На
В онлайн-магазине игр PlayStation Store стартовали рождественские и новогодние скидки под названием «Январская распродажа». В этот раз вплоть до 8 января цены