Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

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| | PlayStation Store устроил грандиозную распродажу

PlayStation Store устроил грандиозную распродажу

Сегодня, 17:42
PlayStation Store начинает масштабную распродажу игр на PS4. Среди акционных продуктов называются Battlefield 1, Wolfenstein (три эпизода) и ряд иных игр.

PlayStation Store устроил грандиозную распродажу

 

Распродажа на PS Store действует до 12 апреля. На геймеров ожидают почти три сотни популярных предложений. Можно отметить Nier: Automata, обладающей скидкой в 50%. Во время проведения акции любой желающий может приобрести игру за 2199 рублей. Среди предложений имеются также знаменитые гонки Need For Speed: Payback стоимостью 1899 рублей. Поклонники футбольных симуляторов получили возможность купить FIFA 2018 за 1899 рублей. Доплатив 600 рублей можно взять Assasins Creed Origins.
Никита Готский
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