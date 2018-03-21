PlayStation Store устроил грандиозную распродажу

PlayStation Store начинает масштабную распродажу игр на PS4. Среди акционных продуктов называются Battlefield 1, Wolfenstein (три эпизода) и ряд иных игр.

Никита Готский

Распродажа на PS Store действует до 12 апреля. На геймеров ожидают почти три сотни популярных предложений. Можно отметить Nier: Automata, обладающей скидкой в 50%. Во время проведения акции любой желающий может приобрести игру за 2199 рублей. Среди предложений имеются также знаменитые гонки Need For Speed: Payback стоимостью 1899 рублей. Поклонники футбольных симуляторов получили возможность купить FIFA 2018 за 1899 рублей. Доплатив 600 рублей можно взять Assasins Creed Origins.