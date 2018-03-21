Потребители предпочитают вместо iPhone смартфоны Galaxy S9

Потребители жалуются на плохое качество iPhone, именно такой фактор повлиял на сокращение реализации смартфонов американской корпорации. Увеличение спроса на Galaxy S9 связываются с актуальностью программы по обмену устройств Trade-in.
Избавляются от iPhone и пользователи в европейских государствах и США. Также необходимо отметить, что все больше собственников техники Apple предпочитают смартфоны Samsung. Чаще всего люди приобретают такие гаджеты, как Galaxy S8/S9/S9+. Потребители считают, что южнокорейская марка более привлекательна по сравнению с десятой версией iPhone.