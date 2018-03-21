Потребители предпочитают вместо iPhone смартфоны Galaxy S9

Пользователи IPhone избавляются от данных смартфонов ради Samsung Galaxy S9. Американская модель хуже по параметрам новинки из Южной Кореи.

Никита Готский

Потребители жалуются на плохое качество iPhone, именно такой фактор повлиял на сокращение реализации смартфонов американской корпорации. Увеличение спроса на Galaxy S9 связываются с актуальностью программы по обмену устройств Trade-in.Избавляются от iPhone и пользователи в европейских государствах и США. Также необходимо отметить, что все больше собственников техники Apple предпочитают смартфоны Samsung. Чаще всего люди приобретают такие гаджеты, как Galaxy S8/S9/S9+. Потребители считают, что южнокорейская марка более привлекательна по сравнению с десятой версией iPhone.