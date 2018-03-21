Смартфоны Galaxy S9/S9+ протестировали мобильную технологию 4G

Смартфоны Samsung Galaxy S9/S9+ послужили платформой для реализации возможностей 4G-технологии. Аппараты смогли загружать данные со скоростью 1 Гб/с.

Никита Готский

Проектом занялся австралийский оператор Telstra. Сотрудники компании показали большие возможности 4G, использовав для этого гаджеты Galaxy S9/S9+. Модели установили новый рекорд по передаче информации, загружая контент со скоростью 1 Гб/с.Оператор сообщает, что покрытие 4G пока работает только в крупнейших городах материка: Сиднее, Мельбурге, Брисбене и Аделаиде. Настоящая скорость в реальности окажется ниже, пользователям предоставят диапазон в 5-300 Мб/с, но оператор собирается повысить планку до значения в 2 Гб/с в областях с высоким тарифом.