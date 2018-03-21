Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Смартфоны Galaxy S9/S9+ протестировали мобильную технологию 4G

Смартфоны Galaxy S9/S9+ протестировали мобильную технологию 4G

Сегодня, 17:10
Смартфоны Samsung Galaxy S9/S9+ послужили платформой для реализации возможностей 4G-технологии. Аппараты смогли загружать данные со скоростью 1 Гб/с.

Смартфоны Galaxy S9/S9+ протестировали мобильную технологию 4G

 

Проектом занялся австралийский оператор Telstra. Сотрудники компании показали большие возможности 4G, использовав для этого гаджеты Galaxy S9/S9+. Модели установили новый рекорд по передаче информации, загружая контент со скоростью 1 Гб/с.

Оператор сообщает, что покрытие 4G пока работает только в крупнейших городах материка: Сиднее, Мельбурге, Брисбене и Аделаиде. Настоящая скорость в реальности окажется ниже, пользователям предоставят диапазон в 5-300 Мб/с, но оператор собирается повысить планку до значения в 2 Гб/с в областях с высоким тарифом.
Никита Готский
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