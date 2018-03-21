IKEA выпустило приложение дополненной реальности IKEA Place

От IKEA вышло новое приложение для мобильных устройств, работающих на ОС Android, с функцией с дополненной реальности - IKEA Place. Благодаря приложению можно «примерить» мебель из магазина в интерьере своей квартиры.

Приложение IKEA Place предоставляет богатый ассортимент мебели, которую можно «поставить» в свою комнату и посмотреть, как она будет смотреться в интерьере жилища.

Транснациональная компания IKEA, основанная в Швеции, создала приложение для Android-устройств IKEA Place. Изначально данное приложение было доступно только для iOS, так как впервые было создано на базе созданного ранее мобильного приложения, которое может дополнять реальность от Apple, называющегося ARKit. Также как и аналог из Apple, приложение с функцией дополненной реальности от Android ARCore может накладывать объемные фигурки объектов на «живые» изображения. Для того, чтобы воспользоваться функцией дополненной реальности, нужно просто включить камеру телефона.Установить данное приложение можно на те смартфоны, которые поддерживают ARCore, но их список не так велик. Однако Google говорит, что со временем приложение будет доступно и для других устройств.