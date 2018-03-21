Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Эксперты рассказали о том, как повысить уровень безопасности в Сети

Эксперты рассказали о том, как повысить уровень безопасности в Сети

Сегодня, 16:25
Пользователи сети ежедневно сталкиваются с большим количеством угроз безопасности. Эксперты рассказали, как защитить свой аккаунт и личные данные в Facebook.

Эксперты рассказали о том, как повысить уровень безопасности в Сети

 

Недавно социальная сеть заблокировала страницу английской компании Cambridge Analytica за использование личной информации пользователей без их ведома. Первое правило, которого следуют придерживаться специалисты, гласит о том, что не следует давать доступ к геолокации, если это не требуется. Для iOS данной функцией можно управлять в приватных настройках, для пользователей Androd проблема решается во вкладке меню «Безопасность и местонахождение».

Стоит отметить, что скандал с Cambridge Analytica в какой-то степени пошел на пользу для пользователей Сети. Пользователи стали задумываться о том, стоит ли предоставлять свои личные данные сомнительным приложениям. Отключить доступ для программ, запрашивающих информацию можно в меню настроек, в таких разделах как «Конфиденциальность» и «Хроника и метки».
Павел Селивёрстов
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