Эксперты рассказали о том, как повысить уровень безопасности в Сети

Пользователи сети ежедневно сталкиваются с большим количеством угроз безопасности. Эксперты рассказали, как защитить свой аккаунт и личные данные в Facebook.

Павел Селивёрстов

Недавно социальная сеть заблокировала страницу английской компании Cambridge Analytica за использование личной информации пользователей без их ведома. Первое правило, которого следуют придерживаться специалисты, гласит о том, что не следует давать доступ к геолокации, если это не требуется. Для iOS данной функцией можно управлять в приватных настройках, для пользователей Androd проблема решается во вкладке меню «Безопасность и местонахождение».Стоит отметить, что скандал с Cambridge Analytica в какой-то степени пошел на пользу для пользователей Сети. Пользователи стали задумываться о том, стоит ли предоставлять свои личные данные сомнительным приложениям. Отключить доступ для программ, запрашивающих информацию можно в меню настроек, в таких разделах как «Конфиденциальность» и «Хроника и метки».