45% детей в России регулярно тратят время на видеоигры

19 марта были опубликованы результаты исследования, проведенного Институтом современных медиа. Согласно им, 45% российских детей регулярно играют в видеоигры.

Институтом современных медиа было проведено масштабное исследование с целью выявления настоящего влияния медиа-ресурсов на подрастающее поколение. Оказалось, что регулярно играют в игры 45% детей, проживающих в России. При этом наиболее высокий процент игроманов среди детей в возрасте от 2 до 12 лет – 71%.В исследовании принимали участие около 10 тыс человек, из которых 7 тыс участников являлись родителями, а все остальные – детьми и подростками. Первый этап исследования состоял в опросе добровольцев. В ходе него было выяснено, что один из шести детей начинает играть с 2 лет, но большинство начинают увлекаться играми примерно с 5 лет. Чаще всего в качестве первой игровой платформы выступает мобильный телефон, но самым популярным игровым устройством для российских детей является планшет. Большинство детей предпочитают игры с головоломками и пазлами.