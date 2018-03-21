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| | Названы цены на смартфон OnePlus 6

Названы цены на смартфон OnePlus 6

Сегодня, 15:49
Официальная презентация OnePlus 6 пройдет только через два или три месяца, а в Сети уже появилась информация о точных технических характеристиках флагмана и цене. Инсайдер сообщил, что новинка станет самой дорогой в линейке.

Названы цены на смартфон OnePlus 6

 

Неназванный источник разместил в Сети новые сведения о OnePlus 6. Новинка получит процессор Snapdragon 845 с 8 ядрами, графический ускоритель Adreno 630, модем Snapdragon X20 LTE и 6,2-дюймовый дисплей с вырезом. Предполагается, что основная камера гаджета будет двойной с разрешением в 12 и 20 Мп. Также специалисты считают, что флагман будет поддерживать функцию беспроводной зарядки по стандарту Qi. Смартфон будет доступен в двух версиях с 6 Гб или 8 Гб оперативной памяти. Ожидается, что презентация новинки состоится в июне или немного раньше.

Стоимость 6 Гб варианта составит 700 долларов, топовая же версия станет самым дорогим смартфоном OnePlus, приобрести новинку можно будет за 750 долларов.
Виктория Озерова
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