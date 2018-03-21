Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Камилла Байсарова развелась со вторым мужем В Подмосковье хаски залез на дерево, гоняясь за котом Мединский поддержал инициативу создания Центра документального кино Британские учёные рассказали, как сделать частым секс в возрасте за 30 лет В Москве в честь «Часа Земли» погаснет подсветка 2 тысяч зданий Instagram планирует запустить кнопку репоста Российские учёные разработали приложение для детей с аллергией Нелли Ермолаева не стесняется открыто демонстрировать грудь Владелец порно-автобуса из 90-х заселил в него бомжей В блокчейне биткоина нашли следы детской порнографии Почти 200 человек обратились к врачам в Волоколамске с жалобами на отравление Очередь в горбольницу в Волоколамске выстроилась на улицу
| | Nimbus Data представила твердотельный накопитель на 100 ТБ

Nimbus Data представила твердотельный накопитель на 100 ТБ

Сегодня, 15:47
Специалисты компании Nimbus Data представили свою новинку, которая должна порадовать всех любителей содержать на своём персональном компьютере множество файлов одновременно. Новый твердотельный жёсткий диск получил ёмкость в 100 терабайт.

Nimbus Data представила твердотельный накопитель на 100 ТБ

 

Представленные твердотельные накопители поставляются с поддержкой интерфейса Serial ATA, который обеспечивает не слишком высокую производительность, однако, влияет на увеличение износоустойчивости жёсткого диска. Стоит отметить, специалисты компании Nimbus Data оборудовали новые твердотельные жёсткие диски ExaDrive DC объёмом в 100 терабайт с собственной флеш-памятью и контроллёрами. Владельцы данных устройств будут рады услышать, что компания предоставляет пять лет официальной гарантии.

Новинка была представлена в двух вариациях: один из вариантов получил объём памяти в 50 терабайт, а второй, более премиальный вариант, обладает вдвое большей ёмкостью. Скорость передачи данных с данных твердотельных жёстких дисков достигает 6 Гбит, а комплектуются накопители в форм-факторе размером 3,5 дюйма.
Александр Вест
Новости по теме
Fly расширил линейку Nimbus новым смартфоном Fly Nimbus 15‍
Fly расширил линейку Nimbus новым смартфоном Fly Nimbus 15‍

Компания Fly существенно расширила линейку Nimbus с помощью нового смартфона, получившего название Fly Nimbus 15. Выполнен он в оригинальном корпусе из серого

Новые твердотельные накопители PNY CS1311b созданы по технологии 3D TLC
Новые твердотельные накопители PNY CS1311b созданы по технологии 3D TLC

Американская частная компания PNY Technologies, занимающаяся производством флеш-карт, выпустила твердотельный накопитель из серии CS1311b. Его применение

Fixstars выпустила первый в мире 2,5-дюймовый SSD объемом 13 Тбайт
Fixstars выпустила первый в мире 2,5-дюймовый SSD объемом 13 Тбайт

Американская компания Fixstars объявила о запуске производства SSD-накопителей с рекордной ёмкостью 13 терабайт. До этого самые ёмкие выпущенные твердотельные

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости