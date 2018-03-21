Nimbus Data представила твердотельный накопитель на 100 ТБ

Специалисты компании Nimbus Data представили свою новинку, которая должна порадовать всех любителей содержать на своём персональном компьютере множество файлов одновременно. Новый твердотельный жёсткий диск получил ёмкость в 100 терабайт.

Александр Вест

Представленные твердотельные накопители поставляются с поддержкой интерфейса Serial ATA, который обеспечивает не слишком высокую производительность, однако, влияет на увеличение износоустойчивости жёсткого диска. Стоит отметить, специалисты компании Nimbus Data оборудовали новые твердотельные жёсткие диски ExaDrive DC объёмом в 100 терабайт с собственной флеш-памятью и контроллёрами. Владельцы данных устройств будут рады услышать, что компания предоставляет пять лет официальной гарантии.Новинка была представлена в двух вариациях: один из вариантов получил объём памяти в 50 терабайт, а второй, более премиальный вариант, обладает вдвое большей ёмкостью. Скорость передачи данных с данных твердотельных жёстких дисков достигает 6 Гбит, а комплектуются накопители в форм-факторе размером 3,5 дюйма.