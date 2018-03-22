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| | Компания AMD устраняет уязвимости в своих чипах

Компания AMD устраняет уязвимости в своих чипах

Сегодня, 05:20
Представители всемирно известного технологического гиганта AMD заявили о том, что компания намерена избавиться от всех типов уязвимостей, обнаруженных ранее специалистами в чипах, производимых под маркой данного бренда.

Компания AMD устраняет уязвимости в своих чипах

 

После того, как технические специалисты компании CTS Labs из Израиля обнаружили целый ряд уязвимостей в чипах производства AMD, компания всерьёз решила избавиться от всех обнаруженных брешей в безопасности. Эксперты CTS Labs заметили, что от некоторых уязвимостей в системе чипов от AMD избавиться практически невозможно. Ранее на устранение всех обнаруженных неполадок компаниям давалось три месяца, после чего при бездействии ответственных лиц вся информация о найденных брешах в безопасности публиковалась в Сети в открытом доступе.

Однако, в данном случае компании AMD не было выдвинуто никаких сроков, так как для ликвидации 13 найденных уязвимостей в чипсетах данного отрезка времени было бы явно недостаточно.
Александр Вест
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