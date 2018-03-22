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| | АНБ ведет наблюдение за пользователями биткоина

АНБ ведет наблюдение за пользователями биткоина

Сегодня, 04:30
Ведомство национальной безопасности США ведет наблюдение за действиями в блокчейней биткоина, с намерением владеть информацией о всех пользователях криптовалюты.

АНБ ведет наблюдение за пользователями биткоина

 

АНБ США ведет наблюдение за потребителями биткоина еще с 2013 года при помощи программы OAKSTAR. По собранным данным, за многие годы АНБ сможет с легкостью назвать всех участников криптовалютных транзакций. Вся собранная информация находится в файле «Provider user full.csv», где вычисляются более подробные сведения о пользователях, с намерением определения их месторасположения. В АНБ также надеются при помощи отслежки определить интернет-адреса всех потребителей криптовалюты.

Отметим, по мнению аналитиков SSG11, программа OAKSTAR является очень важной для США, так как с ее помощью АНБ идентифицирует отправителей и покупателей биткоина.
Пелагея Лебединская
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