Анонсировано появление в России Nokia 6

Новый смартфон Nokia 6 появится на мобильном рынке России. Анонсировали выпуск гаджета в фирме HMD Global.

Новинку можно будет купить 27 марта. Приблизительная цена Nokia 6 составит 17,9 тысяч рублей. Производитель на протяжении ближайших двух лет станет внедрять регулярные обновления в модель, в том числе и самые последние проекты типа Google Assistent.

Никита Готский

Nokia 6 работает на платформе Snapdragon 630, причем на 60% оперативнее прежней модели. Режим двусторонней съемки позволит одновременно снимать происходящее на камеру и вести трансляцию в YouTube. Гаджет обладает 32 Гб внедренной памяти, слотом microSD. Объем «оперативки» составляет 3 Гб. Быструю зарядку аппарат получает через USB-C.