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| | CD Projekt RED открыла новое подразделение во Вроцлаве

CD Projekt RED открыла новое подразделение во Вроцлаве

Сегодня, 03:30
Прославившаяся благодаря серии The Witcher польская студия CD Project RED отказывает новую студию во Вроцлаве. На данный момент у нее уже есть две штаб-квартиры в Кракове и Варшаве. Новая студия будет вспомогательной при разработке футуристической ролевой игры Cyberpunk 2077 следующего крупного проекта поляков.

CD Projekt RED открыла новое подразделение во Вроцлаве

 

«Вроцлав является одним из самых технологически развитых городов Польши. В нем живет масса талантливых людей. Мне кажется, что масштаб нынешних и будущих проектов, а также предоставляемые нами условия будут привлекать внимание тех, кто не решится переехать в Варшаву или Краков. Команда основателей студии уже напоминает звездный состав, но мы уверены, что это только начало и немало талантов еще постучится в наши двери», - заявил глав CD Project Group Адам Кичиньский.

Главной CD Projekt RED Wroclaw назначен Павел Заводный. Он уже выступил с обращением к поклонникам и заявил, что испытывает гордость, управляя студией и назвал Вроцлав великолепным местом для разработки видеоигр. Он уверен в том, что у студии есть достаточный опыт и необходимый талант, чтобы сделать Cyberpunk 2077 «самой крутой игрой».

«CD Project RED это, во многом, необычный разработчик, который ставит игроков, свободу творчества и качество продукции выше бизнеса. Это команда не только придерживатся тех же принципов, что и мы, но и считает подобный подход жизненно необходимым для создания эпических видеоигр», - заявил Кичиньский, характеризуя CD Projekt RED Wroclaw.
Николай Офицеров
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