CD Projekt RED открыла новое подразделение во Вроцлаве

«Вроцлав является одним из самых технологически развитых городов Польши. В нем живет масса талантливых людей. Мне кажется, что масштаб нынешних и будущих проектов, а также предоставляемые нами условия будут привлекать внимание тех, кто не решится переехать в Варшаву или Краков. Команда основателей студии уже напоминает звездный состав, но мы уверены, что это только начало и немало талантов еще постучится в наши двери», - заявил глав CD Project Group Адам Кичиньский.
Главной CD Projekt RED Wroclaw назначен Павел Заводный. Он уже выступил с обращением к поклонникам и заявил, что испытывает гордость, управляя студией и назвал Вроцлав великолепным местом для разработки видеоигр. Он уверен в том, что у студии есть достаточный опыт и необходимый талант, чтобы сделать Cyberpunk 2077 «самой крутой игрой».
«CD Project RED это, во многом, необычный разработчик, который ставит игроков, свободу творчества и качество продукции выше бизнеса. Это команда не только придерживатся тех же принципов, что и мы, но и считает подобный подход жизненно необходимым для создания эпических видеоигр», - заявил Кичиньский, характеризуя CD Projekt RED Wroclaw.