CD Projekt RED открыла новое подразделение во Вроцлаве

Прославившаяся благодаря серии The Witcher польская студия CD Project RED отказывает новую студию во Вроцлаве. На данный момент у нее уже есть две штаб-квартиры в Кракове и Варшаве. Новая студия будет вспомогательной при разработке футуристической ролевой игры Cyberpunk 2077 следующего крупного проекта поляков.

Николай Офицеров

», - заявил глав CD Project Group Адам Кичиньский.Главной CD Projekt RED Wroclaw назначен Павел Заводный. Он уже выступил с обращением к поклонникам и заявил, что испытывает гордость, управляя студией и назвал Вроцлав великолепным местом для разработки видеоигр. Он уверен в том, что у студии есть достаточный опыт и необходимый талант, чтобы сделать Cyberpunk 2077 «самой крутой игрой».», - заявил Кичиньский, характеризуя CD Projekt RED Wroclaw.