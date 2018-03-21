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| | Аналитики рассказали, почему iPhone 2018 года будет дешевле iPhone X

Аналитики рассказали, почему iPhone 2018 года будет дешевле iPhone X

Сегодня, 13:54
Опытные аналитики из агентства Digitimes решили выяснить, почему новый iPhone 2018 года будет стоить на 10% дешевле юбилейного смартфона iPhone X. Эксперты смогли найти сразу несколько причин.

Аналитики рассказали, почему iPhone 2018 года будет дешевле iPhone X

 

Как утверждает аналитик Люк Лин, новый iPhone «яблочной» компании действительно будет стоить примерно на 10% дешевле прошлогоднего смартфона. В первую очередь, после дорогостоящего iPhone X разработчики решили выпустить более бюджетный вариант, и специально сократили свои траты на производство. Также новые смартфоны выйдут без OLED-дисплеев, что значительно сократит стоимость устройств.

Вторая причина, это то, что производители Apple добились сотрудничество с компаниями, которые будут поставлять детали по более выгодной цене. Таким образом, новый iPhone 2018 года смогут приобрести львиная доля любителей техники Apple.
Светлана Славянская
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