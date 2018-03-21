ИИ-переводчик от Microsoft максимально приблизился к способностям человека

Традиционно перевод считался работой, которая требует серьезного присутствия человека. Это, возможно, в скором времени изменится. Искусственный интеллект, созданный Microsoft, сумел справиться с одной из труднейших областей: перевел образец с китайского на английский с точностью, сравнимой лишь с человеческой.

Николай Офицеров

Китайский, как известно, один из труднейших языков в мире и все предыдущие попытки машинного перевода в этой области оканчивались лишь неудачей. Microsoft потратил несколько лет на работу над этой задачей и все же создал ИИ, который смог достичь «человеческого уровня», при переводе новостей с китайского на английский язык.Команда использовала образец из более чем двух тысяч предложений, который до этого был переведен профессиональным переводчиком. Исследователи не только сравнивали результаты машины и человека, но также наняли команду из независимых консультантов, чтобы те присматривали за процессом.Обучить искусственную систему переводу это особенно трудная задача, так как два разных перевода одного слова для машины одинаковы. А люди выбирают разные слова в зависимости от контекста, настроения и собеседника.Тем не менее, для искусственного интеллекта эта проблема оказалась посильной. Теперь исследователи планируют еще сильнее усложнить задачу они должны перевести текст с китайского на слух в режиме реального времени.