Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Владелец порно-автобуса из 90-х заселил в него бомжей В блокчейне биткоина нашли следы детской порнографии Почти 200 человек обратились к врачам в Волоколамске с жалобами на отравление Очередь в горбольницу в Волоколамске выстроилась на улицу В России резко упали в цене все iPhone В ФОМС предупредили о новом виде мошенничества с полисами ОМС Невеста Прохора Шаляпина попалась на измене звездному жениху «Новатэк» запатентовал новую технологию сжижения газа при помощи холода Боксер Головкин не верит словам своего соперника, отравившегося мясом с допингом Основатель WhatsApp призывает подписчиков удалять аккаунты в Facebook Лена Миро пожалела нерождённого наследника Ксении Собчак Дизайнер из Украины обвинила бренд Zara в плагиате ее идей
| | ИИ-переводчик от Microsoft максимально приблизился к способностям человека

ИИ-переводчик от Microsoft максимально приблизился к способностям человека

Сегодня, 14:18
Традиционно перевод считался работой, которая требует серьезного присутствия человека. Это, возможно, в скором времени изменится. Искусственный интеллект, созданный Microsoft, сумел справиться с одной из труднейших областей: перевел образец с китайского на английский с точностью, сравнимой лишь с человеческой.

ИИ-переводчик от Microsoft максимально приблизился к способностям человека

 

Китайский, как известно, один из труднейших языков в мире и все предыдущие попытки машинного перевода в этой области оканчивались лишь неудачей. Microsoft потратил несколько лет на работу над этой задачей и все же создал ИИ, который смог достичь «человеческого уровня», при переводе новостей с китайского на английский язык.

Команда использовала образец из более чем двух тысяч предложений, который до этого был переведен профессиональным переводчиком. Исследователи не только сравнивали результаты машины и человека, но также наняли команду из независимых консультантов, чтобы те присматривали за процессом.

Обучить искусственную систему переводу это особенно трудная задача, так как два разных перевода одного слова для машины одинаковы. А люди выбирают разные слова в зависимости от контекста, настроения и собеседника.

Тем не менее, для искусственного интеллекта эта проблема оказалась посильной. Теперь исследователи планируют еще сильнее усложнить задачу они должны перевести текст с китайского на слух в режиме реального времени.
Николай Офицеров
Новости по теме
Microsoft Translator поможет перевести речь в разговорный японский
Microsoft Translator поможет перевести речь в разговорный японский

Microsoft Translator поможет превратить речь пользователя в разговорный японский. Об этом заявили эксперты, которые изучили программу разработчика.

Google-переводчик разработал собственный язык
Google-переводчик разработал собственный язык

Сервис Google-переводчик, который оснащен искусственным интеллектом, разработал свой собственный язык для работы с новыми текстами. Об этом сообщили

В Skype появилась новая функция «синхронный перевод на русский язык»
В Skype появилась новая функция «синхронный перевод на русский язык»

Теперь в режиме реального времени сервис видео связи Skype предоставляет своим пользователям новую функцию «синхронного перевода на русский язык». Известие

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости