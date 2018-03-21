Android на два года отстал в развитии от Face ID

Механизм Face ID на два года опережает в развитии конкурентов из Android. Авторы исследования также не имеют претензий к работе десятой версии iPhone.

Никита Готский

Специалисты Reuters провели эксперимент по изучению технологии Apple Face ID. Результат продемонстрировал, что данная опция на пару лет опережает в функционировании Android. Аналитики считают, что лидерство «яблочного» гиганта зависит от деталей. Android лишь в 2018 году начнет массовую сборку нужных комплектующих для Face ID, несколько лет нужно для адаптации механизма для конкретных моделей смартфонов.Эксперты также изучили дактилоскопический сканер Touch ID, отметив, что эта система распознавания лиц является настоящим прорывом у Apple. Такая возможность помогла американской корпорации взять вверх у конкурентов, занимающихся сборкой аппаратов на Android.