«Алроса» представила детектор подлинности бриллиантов

Компания «Алроса» представила детектор, с помощью которого можно определить подлинность бриллиантов. Информация об этом была размещена на официальном веб-ресурсе компании.

Николай Офицеров

Прибор получил название ALROSA Diamond Inspector. С его помощью можно выявлять бриллианты из природных, синтетических и природных облагороженных алмазов. Помимо этого, устройство поможет определять имитации бриллиантов муссаниты и фианиты.Также отмечается, что прибор способен анализировать как отдельные камни, так и бриллианты непосредственно в ювелирных изделиях. Он обладает чрезвычайно высокой точностью при относительно невысокой цене.Представители компании рассчитывают на то, что детектор будет крайне востребован в России и за рубежом. С его помощью можно будет бороться с недобросовестными поставщиками, которые смешивают выращенные в лаборатории камни синтетического типа с натуральными бриллиантами.