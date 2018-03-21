Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Владелец порно-автобуса из 90-х заселил в него бомжей В блокчейне биткоина нашли следы детской порнографии Почти 200 человек обратились к врачам в Волоколамске с жалобами на отравление Очередь в горбольницу в Волоколамске выстроилась на улицу В России резко упали в цене все iPhone В ФОМС предупредили о новом виде мошенничества с полисами ОМС Невеста Прохора Шаляпина попалась на измене звездному жениху «Новатэк» запатентовал новую технологию сжижения газа при помощи холода Боксер Головкин не верит словам своего соперника, отравившегося мясом с допингом Основатель WhatsApp призывает подписчиков удалять аккаунты в Facebook Лена Миро пожалела нерождённого наследника Ксении Собчак Дизайнер из Украины обвинила бренд Zara в плагиате ее идей
| | «Алроса» представила детектор подлинности бриллиантов

«Алроса» представила детектор подлинности бриллиантов

Сегодня, 13:27
Компания «Алроса» представила детектор, с помощью которого можно определить подлинность бриллиантов. Информация об этом была размещена на официальном веб-ресурсе компании.

«Алроса» представила детектор подлинности бриллиантов

 

Прибор получил название ALROSA Diamond Inspector. С его помощью можно выявлять бриллианты из природных, синтетических и природных облагороженных алмазов. Помимо этого, устройство поможет определять имитации бриллиантов муссаниты и фианиты.

Также отмечается, что прибор способен анализировать как отдельные камни, так и бриллианты непосредственно в ювелирных изделиях. Он обладает чрезвычайно высокой точностью при относительно невысокой цене.

Представители компании рассчитывают на то, что детектор будет крайне востребован в России и за рубежом. С его помощью можно будет бороться с недобросовестными поставщиками, которые смешивают выращенные в лаборатории камни синтетического типа с натуральными бриллиантами.
Николай Офицеров
Новости по теме
В аэропорту Мехико задержали испанца, завернувшегося в бриллианты
В аэропорту Мехико задержали испанца, завернувшегося в бриллианты

В столице Мексики силами сотрудников таможенного контроля был задержан груз контрабандных бриллиантов, который хотел провезти гражданин Испании, обернув их

В Москве израильтянин попытался провезти в себе 17 бриллиантов
В Москве израильтянин попытался провезти в себе 17 бриллиантов

При попытке вывезти за границу бриллианты в московском международном аэропорту Домодедово был задержан гражданин Израиля. Что интересно, таможенники нашли

РФ представит «Российские бриллианты» на мировом уровне
РФ представит «Российские бриллианты» на мировом уровне

2 сентября глава компании «Алрос» сообщил, что вскоре Россия представит на мировом уровне линейку драгоценностей «Российские бриллианты». Информацию передаёт

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости