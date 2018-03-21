В России резко упали в цене все iPhone

С начала текущего года цены на все модели смартфонов от Apple резко упали в цене. Это позволило потребителям более свободно выбирать из понравившихся iPhone. Подробные данные предоставили аналитики после изучения поведения российского рынка.

Дарья Светозарова

Отмечается, что наибольший уровень удешевления продемонстрировал юбилейный iPhone X. Со старта продаж и до сегодняшнего дня ценник на этот девайс «похудел» на 31%. В ряде торговых точек его можно приобрести всего за 61,1 тысячу рублей. Такая стоимость зафиксирована в «Юле». А устаревшие версии «яблочного» гаджета потеряли в цене от 9 до 13%. В частности такое падение продемонстрировали модели 4s, 4. Восьмая модель iPhone с начала текущего года стала доступнее на 6%. Теперь его можно купить за 41,8 тысячи рублей.Одним из самых популярных остается гаджет iPhone 5s. Это несмотря на то, что корпорация Apple старается привлечь внимание потребителей к новым моделям. Теперь же 5s доступен практически всем слоям населения всего за 6,7 тысячи рублей. Эксперты отмечают, что на долю этой модели приходится более 30% всех проданных девайсов «яблочного» бренда. Этой популярности не удалось добиться даже юбилейному девайсу.