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| | В России резко упали в цене все iPhone

В России резко упали в цене все iPhone

Сегодня, 13:25
С начала текущего года цены на все модели смартфонов от Apple резко упали в цене. Это позволило потребителям более свободно выбирать из понравившихся iPhone. Подробные данные предоставили аналитики после изучения поведения российского рынка.

В России резко упали в цене все iPhone

 

Отмечается, что наибольший уровень удешевления продемонстрировал юбилейный iPhone X. Со старта продаж и до сегодняшнего дня ценник на этот девайс «похудел» на 31%. В ряде торговых точек его можно приобрести всего за 61,1 тысячу рублей. Такая стоимость зафиксирована в «Юле». А устаревшие версии «яблочного» гаджета потеряли в цене от 9 до 13%. В частности такое падение продемонстрировали модели 4s, 4. Восьмая модель iPhone с начала текущего года стала доступнее на 6%. Теперь его можно купить за 41,8 тысячи рублей.

Одним из самых популярных остается гаджет iPhone 5s. Это несмотря на то, что корпорация Apple старается привлечь внимание потребителей к новым моделям. Теперь же 5s доступен практически всем слоям населения всего за 6,7 тысячи рублей. Эксперты отмечают, что на долю этой модели приходится более 30% всех проданных девайсов «яблочного» бренда. Этой популярности не удалось добиться даже юбилейному девайсу.
Дарья Светозарова
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