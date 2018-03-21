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| | «Новатэк» запатентовал новую технологию сжижения газа при помощи холода

«Новатэк» запатентовал новую технологию сжижения газа при помощи холода

Сегодня, 12:48
Специалисты «Новатэк» разработали новый способ сжижения газа в арктическом климате при помощи низких температур окружающей среды. Заявка на патент была подана еще год назад, а в феврале текущего года Роспатент подтвердил документы на технологию «Арктический каскад».

«Новатэк» запатентовал новую технологию сжижения газа при помощи холода

 

«Новатэк» запатентовал технологию сжижения газа при помощи холода арктических морей. Чтобы превратить голубое топливо в жидкость, его нужно охладить более чем на 150 градусов. Новый способ компании предполагает, что на первом этапе процесса будет использоваться температура окружающей среды. Уточняется, что в технологии задействованы воды арктических и антарктических морей либо других объектов, которые даже в летнюю пору имеют минусовую температуру. При этом затраты энергии уменьшаться на 20 процентов.

Напомним, что о планах компании «Новатэк» еще в декабре рассказал ее владелец Леонид Михельсон.
Виктория Озерова
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