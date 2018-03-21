«Новатэк» запатентовал новую технологию сжижения газа при помощи холода

Специалисты «Новатэк» разработали новый способ сжижения газа в арктическом климате при помощи низких температур окружающей среды. Заявка на патент была подана еще год назад, а в феврале текущего года Роспатент подтвердил документы на технологию «Арктический каскад».

Виктория Озерова

«Новатэк» запатентовал технологию сжижения газа при помощи холода арктических морей. Чтобы превратить голубое топливо в жидкость, его нужно охладить более чем на 150 градусов. Новый способ компании предполагает, что на первом этапе процесса будет использоваться температура окружающей среды. Уточняется, что в технологии задействованы воды арктических и антарктических морей либо других объектов, которые даже в летнюю пору имеют минусовую температуру. При этом затраты энергии уменьшаться на 20 процентов.Напомним, что о планах компании «Новатэк» еще в декабре рассказал ее владелец Леонид Михельсон.