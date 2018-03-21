Американец раскритиковал способности российских боевых роботов

Известный аналитик из США по имени Самуэль Бендетт отозвался о российских боевых военных наземных роботах, раскритиковав сроки, в которые данная техника сможет появиться в активной эксплуатации.

Александр Вест

Американский аналитик перечислил такие российские разработки как: робот «Вихрь», построенный на базе БМП-3, танк «Уран-9», вариации комплекса «Нерехта», боевое роботизированное устройство «Соратник», а также комплекс под названием «Платформа-М», обладающий гусеничным ходом и возможностью дистанционного управления. Самуэль Бендетт признал, что все вышеперечисленные образцы военной российской техники уже прошли соответствующие испытания.Однако, по словам Бендетта, все эти устройства остаются малоэффективными без непосредственного удалённого контроля оператора, так как самостоятельное функционирование российских боевых роботов делает их уязвимыми для вражеских атак. Также напомним, в прошлом году Самуэль также заявил о том, что Россия значительно отстаёт от своих зарубежных конкурентов в данной области военного производства.