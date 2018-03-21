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| | В 2019 году в России появится судно на электрической тяге

В 2019 году в России появится судно на электрической тяге

Сегодня, 08:16
Герман Елинюшкин, возглавляющий Федеральное государственное бюджетное учреждение под названием «Канал имени Москвы», сообщил о том, что уже в следующем году в России на воду будет спущено судно, полностью функционирующее на электричестве.

В 2019 году в России появится судно на электрической тяге

 

По словам Елинюшкина, затраты на производство водного судна на электрической тяге оцениваются примерно в 60 миллионов рублей. Также глава организации поведал о том, что в данный момент технические специалисты завершают все научно-изыскательские проверки созданного судна, а сам проект в настоящее время находится в стадии экономического обоснования. Заметим, что судно, работающее на электричестве, будет почти 5 метров в высоту, а его длина составит 30 метров.

По заверениям специалистов, судно сможет пройти не менее 12 часов без подзарядки, а предельная скорость на глубокой воде оценивается в 20 километров в час. Пресс-служба организации уточнила, что оценочный срок службы данного судна, которое появится в России уже в 2019 году, составляет 24 года.
Александр Вест
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