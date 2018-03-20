Новый Meizu M6s с боковым сканером отпечатков пальцев вышел в России

Китайская компания Meizu рассказала про появление на российском рынке смартфона среднего класса - M6s, у которого есть боковой дактилоскопический сканер. Следуя актуальным тенденциям, новинка выполнена с безрамочным дизайном.

На территории России объявлено начало продаж смартфона среднего класса от популярного китайского производителя Meizu. Безрамочный M6s оснащен боковым сканером для распознавания отпечатков пальцев, в том время как его корпус выполнен из металла.Дисплей смартфона - 5,7 дюймов при стандартном соотношении сторон 18:9. Камеры гаджета могут делать фото 8 и 16 мегапикселей. Работа Meizu M6s осуществляется благодаря шести ядрам процессора Exynos 7872 от Samsung. В распоряжении пользователя смартфона есть оперативная память на 32 гигабайта и встроенная на 64 гигабайта, а кроме того есть слот для microSD емкостью 128 гигабайт.Смартфон можно приобрести в одном из четырех цветовых решениях оформления: синий, золотистый, черный и серебристый. Рекомендованная цена от производителя – 15 тыс рублей за телефон 32-гигабайтной оперативной памятью и 17 тыс за телефон 64 гигабайтами оперативной памяти.