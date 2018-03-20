В России появится обновленный ультратонкий ноутбук от Lenovo

Скоро жители России смогут приобрести новую модель ноутбука от производителя Lenovo, которая называется ThinkPad X1 Carbon. Ультратонкая новинка весит всего около одного килограмма.

Lenovo опубликовала информацию о том, что на территории России в скором времени появится обновленная версия ультратонкого ноутбука ThinkPad X1 Carbon. Новинка будет оснащена монитором в 14 дюймов, усовершенствованной версией сканера отпечатков пальцев и технологией Wake on Voice, распознающей голосовые команды. Работу всего этого будет обеспечивать процессоры Intel Core.Для защиты конфиденциальности пользования ноутбуком в нем встроена механическая заслонка для веб-камеры, а в саму нее – инфракрасный датчик для лучшего распознавания лиц. Батарея ноутбука способна обеспечить 19 часов работы без подзарядки, при этом зарядить устройство можно примерно за один час. Весит ультратонкий ноутбук немного – всего 1,13 кг, а его параметры соотносятся между собой как 32,3х21,7х1,6 см.