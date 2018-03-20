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| | В России появится обновленный ультратонкий ноутбук от Lenovo

В России появится обновленный ультратонкий ноутбук от Lenovo

Сегодня, 19:36
Скоро жители России смогут приобрести новую модель ноутбука от производителя Lenovo, которая называется ThinkPad X1 Carbon. Ультратонкая новинка весит всего около одного килограмма.

В России появится обновленный ультратонкий ноутбук от Lenovo

 

Lenovo опубликовала информацию о том, что на территории России в скором времени появится обновленная версия ультратонкого ноутбука ThinkPad X1 Carbon. Новинка будет оснащена монитором в 14 дюймов, усовершенствованной версией сканера отпечатков пальцев и технологией Wake on Voice, распознающей голосовые команды. Работу всего этого будет обеспечивать процессоры Intel Core.

Для защиты конфиденциальности пользования ноутбуком в нем встроена механическая заслонка для веб-камеры, а в саму нее – инфракрасный датчик для лучшего распознавания лиц. Батарея ноутбука способна обеспечить 19 часов работы без подзарядки, при этом зарядить устройство можно примерно за один час. Весит ультратонкий ноутбук немного – всего 1,13 кг, а его параметры соотносятся между собой как 32,3х21,7х1,6 см.
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