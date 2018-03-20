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| | Аналитики: IPhone X будет дешеветь из-за низкого спроса

Аналитики: IPhone X будет дешеветь из-за низкого спроса

Сегодня, 17:06
По данным аналитиков, IPhone X продолжит дешеветь из-за отсутствия достаточного покупательского спроса на него. Уже сейчас смартфон этой модели можно купить за 61 тысячу рублей вместо 80 тысяч.

Аналитики: IPhone X будет дешеветь из-за низкого спроса

 

Когда IPhone X только готовился к выходу на рынок, специалисты Apple прогнозировали гаджету рекордные продажи. Однако сейчас стало очевидно, что их предположения не сбылись – спрос на IPhone X стремительно падает, а сам телефон продолжает дешеветь. Сейчас его можно приобрести за 61 тысячу рублей вместо прежних 80 тысяч.

Пользователи могут отказываться от приобретения IPhone X из-за ряда выявленных недостатков. Они отмечают, что телефон слишком скользкий, на нем быстро появляются царапины. Но если первые два недостатка можно решить с помощью чехла, то проблем с функционалом смартфона куда больше – неправильно работающий портерный режим, необходимость подтверждать все платежи с помощью Face ID, неудобный доступ к панели управления и многое другое. Все это склоняет покупателей к приобретению гаджета другой компании, где у IPhone X масса достойных конкурентов.
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