Аналитики: IPhone X будет дешеветь из-за низкого спроса

По данным аналитиков, IPhone X продолжит дешеветь из-за отсутствия достаточного покупательского спроса на него. Уже сейчас смартфон этой модели можно купить за 61 тысячу рублей вместо 80 тысяч.

Когда IPhone X только готовился к выходу на рынок, специалисты Apple прогнозировали гаджету рекордные продажи. Однако сейчас стало очевидно, что их предположения не сбылись – спрос на IPhone X стремительно падает, а сам телефон продолжает дешеветь. Сейчас его можно приобрести за 61 тысячу рублей вместо прежних 80 тысяч.Пользователи могут отказываться от приобретения IPhone X из-за ряда выявленных недостатков. Они отмечают, что телефон слишком скользкий, на нем быстро появляются царапины. Но если первые два недостатка можно решить с помощью чехла, то проблем с функционалом смартфона куда больше – неправильно работающий портерный режим, необходимость подтверждать все платежи с помощью Face ID, неудобный доступ к панели управления и многое другое. Все это склоняет покупателей к приобретению гаджета другой компании, где у IPhone X масса достойных конкурентов.