Появилось порно для AR-очков с дополненной реальностью

На сайте Microsoft Hololens представлена игра для AR-очков 3D Holo Girlfriend. С ее помощью у пользователей появится возможность просмотра порнороликов с использованием дополненной реальности.

Microsoft Hololens анонсировала на своем официальном сайте выход новой игры для AR-очков, которая предоставит их владельцам возможность смотреть порнофильмы с участием моделей разных порноаткрис в дополненной реальности.Новинка получила название 3D Holo Girlfriend. Для того, чтобы воспользоваться возможностями этой игры, нужно иметь при себе гарнитуру от Microsoft Hololens, которая будет проецировать реалистичное изображение девушки. Создатель игры говорит о том, что пользователям будет предоставлен широкий выбор 3D-героинь порно-роликов, а также их характеров поведения.Сейчас порно-игра находится в периоде бета-теста и в приложении есть только три доступные модели. В будущем авторы собираются каждую неделю добавлять новую девушку.