Бесплатная версия PUBG вышла для iOS и Android

PUBG для мобильных операционных систем Android и iOS отныне официально доступна за пределами Китая. Теперь приложение можно скачать также и в Российской Федерации. Отмечается, что речь идет именно о полноценной версии многопользовательской игры на Unreal Engine, только лишь слегка была «урезана» графика.

Николай Офицеров

Разработка от китайских девелоперов Tencent требует от пользователей, как минимум, наличия iPhone 6 и iOS 9. Для Fortnite, которая также решила покорять мобильные платформы (пока только по ограниченному количеству инвайтов) надо iOS 11 и iPhone 6s.В отличие от своего «старшего брата» мобильная PUBG распространяется бесплатно и займет на накопителе около 900 Мб. Возможность кроссплатформенного гейминга с владельцами PC и консолей, к сожалению, отсутствует, но масштабы оригинальной игры с картой 8х8 километров и сотней одновременных игроков все также сохранены.В первых матчах пользователь играет с ботами, о чём ему не сообщается. Компания Tencent так делает, чтобы не отпугнуть новичков.В последнее время происходит серьезная конкуренция между PUBG и Fortnite. Первые наблюдают серьезные проблемы роста, ведь игра медленно развивается на PC, а версия для Xbox все еще «тормозит». Fortnite чувствует себя намного лучше, возглавляя чарты Twitch и выходя на всех ключевых платформах.